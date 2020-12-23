Песков высказался о работе с последствиями коронавируса в 2021 году

Коронавирус в 2021 году никуда не исчезнет, но правительство знает, как четко минимизировать последствия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 23 декабря.

Песков также отметил, что Россия смогла не рухнуть во время пандемии. «Потенциал нашей страны позволил нам не рухнуть перед лицом этого вызова. Позволил нам все-таки оставаться в абсолютно стабильном состоянии, это очень важно», — сказал он.

17 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции, президент Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения в период пандемии оказалась более эффективной, чем во многих других странах. По его словам, РФ оперативно отреагировала на происходящее в Китае и выиграла время, чтобы подготовиться к первой волне. В частности, быстро были перепрофилированы медучреждения, пояснил он.

За последние сутки в РФ выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 2 933 753.