Частным домам престарелых в России предложили работать по лицензии

Частным домам престарелых предложили работать по лицензии: МЧС России захотело законодательно закрепить лицензирование предоставления социальных услуг в частных домах престарелых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«МЧС России подготовлены соответствующие предложения в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ о внесении изменений в законодательство в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарах гражданам пожилого возраста», — пояснил собеседник.

Также ведомство выступает с инициативой усилить ответственность для владельцев частных домов престарелых, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан пожилого возраста и инвалидов, не выполняя требования безопасности.

15 декабря пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино (Башкирия) унес жизни 11 человек. Среди возможных причин возгорания — неаккуратное обращение с огнем или неисправность электропроводки.

Возгорание случилось в одноэтажной деревянной постройке. Четырем постояльцам пансионата удалось покинуть помещение самостоятельно, еще троих вывели сотрудницы учреждения. Остальные жильцы были лежачими и самостоятельно выбраться не смогли.