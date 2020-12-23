Объявлена дата выхода Xiaomi Mi 11

Следующий флагманский смартфон Xiaomi выйдет 28 декабря. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на материалы компании.

Xiaomi официально объявила, что анонс аппаратов серии Xiaomi Mi 11 состоится 28 декабря в 19:30 по местному времени. Компания опубликовала постер мероприятия, однако не раскрыла ни изображений, ни характеристик устройства.

По данным источников, китайская корпорация готовит два девайса — Mi 11 и Mi 11 Pro. Аппараты будут иметь флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, 12 гигабайт оперативной памяти, смартфоны будут работать на базе новой операционной системы Android 11. Ожидается, что телефоны получат экран с частотой отображения картинки 120 герц и аккумулятор емкостью около 5000 миллиампер-часов.

О базовом флагмане Mi 11 известно, что аппарат выйдет с камерой, которая получит сенсоры разрешением 108 и 13 мегапикселей. Камера старшей модели Mi 11 Pro будет состоять из четырех объективов — разрешением 48, 20, 12 и 12 мегапикселей.

Ранее источники GizmoChina сообщили, что анонс смартфонов серии Mi 11 состоится до конца года. Журналисты полагают, что флагманские устройства от Xiaomi появятся в продаже сразу же после анонса.