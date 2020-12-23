Россиянин поймал подругу на воровстве при помощи мышеловки

Житель Омска установил в сейфе мышеловку, чтобы поймать на воровстве подругу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 35-летняя женщина гостила у омича. Она тайно открыла хозяйский сейф ключом, украла оттуда 50 тысяч рублей и золотой браслет стоимостью 60 тысяч рублей. Пока мужчина спал, гостья ушла с похищенными ценностями.

На следующий день хозяин обнаружил пропажу и решил при помощи мышеловки уличить женщину в преступлении. Он установил устройство в сейф и пригласил ее вновь в гости. Мужчина сделал вид, что уснул и гостья залезла в сейф. В этот момент сработала мышеловка.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о краже. Она признала свою вину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Дело передано в суд.