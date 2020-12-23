В России появился новый вид отдыха

У россиян появился новый вид отдыха во время пандемии коронавируса. Об этом в среду, 23 декабря, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Его слова передает НСН.

По словам Ломидзе, в связи с массовым переводом людей на удаленную работу появились туристы, которые уезжали путешествовать на выходные дни. «Мы назвали это удаленной работой без отрыва от отдыха. Такие люди руководствуются принципом "надо ехать, пока не закрыли"», — сказала она.

Как отметила Ломидзе, 90 процентов таких туристов ездили по России, а около 10 процентов выезжали за границу. По мнению эксперта, в следующем году доля последних может увеличиться.

Ранее Майя Ломидзе спрогнозировала открытие новых стран для россиян. По ее словам, это может произойти не ранее середины января 2021 года. Эксперт добавила, что выявление нового штамма коронавируса вызвало у туроператоров опасения, что уже доступные для туристов направления могут закрыться.

В настоящее время, напомнила глава АТОР, для российских туристов открыты 16 государств, в том числе Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Танзания, Куба и Мальдивы.