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Московские аптеки начнут принимать электронные рецепты на лекарства

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Фото: Наталья Макарова / «Коммерсантъ»

Москвичи начнут получать рецепты в электронном виде с 2021 года, и для получения лекарства в аптеке надо будет предъявить только QR-код. При этом традиционные бумажные рецепты останутся и будут выписываться по желанию. Соответствующее постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте градоначальника.

Уже сейчас врачи выписывают электронные рецепты, но их все равно необходимо распечатывать перед использованием. Система электронных рецептов позволит полностью отказаться от бумажного формата и станет единым информационным инструментом для взаимодействия врача, пациента и фармацевта.

Создание подобной системы поможет в борьбе с поддельными рецептами и многократным использованием одноразового документа, позволит человеку не потерять предписания врача. В перспективе пациент сможет проверить наличие нужного препарата в аптеках и бронировать его для покупки.

Горожане смогут узнавать информацию о выписанных рецептах, дозировках и рекомендациях по приему в личном кабинете на портале mos.ru, в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО и в информационном киоске.

14 декабря в России начали действовать новые правила оформления больничных. Например, теперь россияне могут оформить листок нетрудоспособности и в электронном виде.

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