Братья Сафроновы попали в больницу

Иллюзионисты, актеры и ведущие Илья, Андрей и Сергей Сафроновы вместе попали в московскую больницу. Об этом сообщает Пятый канал.

Братья практически одновременно пожаловались на плохое самочувствие и обратились за помощью к медикам. Илья и Андрей рассказали о проблемах с желудком — врачи диагностировали у них воспалительный процесс. Отмечается, что у старшего брата Сергея обнаружили серьезный недуг, однако о какой именно болезни идет речь, не уточняется.

Журналисты Пятого канала предположили, что плохое самочувствие Сергея Сафронова могло быть вызвано стрессом. Ранее он покинул шоу «Битва экстрасенсов», так как был обвинен во взяточничестве. Одна из участниц передачи Алина Вердиш заявила, что заплатила ему 1,5 миллиона рублей, чтобы он обеспечил ей попадание в финал сезона. За это Сафронову может грозить до десяти лет тюрьмы.

Братья Илья, Сергей и Андрей Сафроновы начали карьеру фокусников в 2002 году. Они получили известность благодаря зрелищным шоу и участию в проекте «Битва экстрасенсов».