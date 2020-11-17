Аскольда Запашного выписали из больницы

Аскольда Запашного, дрессировщика и художественного руководителя Большого московского цирка, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.

«Аскольд Вальтерович уже дома», — рассказали в пресс-службе. Как сообщили представители цирка, дрессировщик чувствует себя хорошо.

В ночь на 17 ноября Запашный был госпитализирован в Первую градскую больницу. У артиста сильно упало давление.

Дрессировщик Эдгард Запашный подтвердил госпитализацию своего брата Аскольда. По словам Эдгарда, он находился в «нормальном» состоянии, разговаривал. В сентябре 2019 года сам Аскольд перенес операцию на позвоночнике из-за обострения грыжи.