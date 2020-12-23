Путин объяснил смысл обновления Госсовета

Госсовет получил новый конституционный статус, чтобы обеспечить большую включенность субъектов федерации и муниципалитетов в формирование национальных решений. Смысл обновления Госсовета объяснил президент Владимир Путин, передает РИА Новости в среду, 23 декабря.

С этой же целью были расширены полномочия и состав Госсовета, пояснил Путин. В частности, местные органы власти должны ставить перед Госсоветом вопросы, волнующие людей, отметил президент на первом заседании Госсовета после утверждения его состава.

21 декабря Владимир Путин утвердил состав органа. Так, возглавляет его сам президент, также в него вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий, чиновники, представители общественных объединений. Всего в его состав вошли более 100 человек.

При Госсовете будет работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию по госуправлению, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — по цифровой экономике, глава администрации президента РФ Антон Вайно — по согласованию работы органов публичной власти. Среди других членов —глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко.