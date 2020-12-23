Тайсона проверили на допинг

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон прошел допинг-тест перед показательным поединком против Роя Джонса. Об этом сообщает MMA Fighting.

Анализы сдали оба спортсмена. В организме 54-летнего Тайсона не было обнаружено следов запрещенных препаратов, несмотря на то, что, по собственному признанию, американец употреблял марихуану.

Выставочный поединок с участием Тайсона и его соотечественника Роя Джонса прошел 29 ноября и завершился вничью. Оба боксера остались недовольны результатом противостояния. Также спортсмены выразили желание провести повторный бой.

Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 1989 и 1990 годах он признавался лучшим боксером вне учета весовых категорий. С середины 1990-х и до 2010 года американец неоднократно был уличен в употреблении наркотических средств.