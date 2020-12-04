Соперник Майка Тайсона из 1990-х захотел реванша

Бывший боксер Джеймс Дуглас захотел вновь выйти на ринг и провести поединок против бывшего чемпиона мира Майка Тайсона. Об этом он рассказал в беседе с USA Today.

60-летний Дуглас захотел реванша после просмотра показательного боя между Тайсоном и другим экс-чемпионом — Роем Джонсом. «Конечно, было бы здорово снова подраться с Майком. Я боец и до сих чувствую себя неплохо. Хватит еще на один поединок», — заявил бывший соперник Тайсона, дравшийся с ним еще в 1990-х.

Выставочный поединок с участием Тайсона и его соотечественника Роя Джонса прошел 29 ноября и завершился вничью. Оба боксера остались недовольны результатом противостояния. Также спортсмены выразили желание провести повторный бой.

В феврале 1990-го Дуглас нанес неожиданное поражение Тайсону, нокаутировав чемпиона. Тяжеловес завладел тремя поясами, но в следующем бою уступил Эвандеру Холифилду.