Россиянин сел пожизненно за убийство любовницы и защищавшего ее сына

В Москве суд приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима россиянина Дмитрия Батыгина, совершившего жестокое убийство своей любовницы и защищавшего ее 12-летнего сына. Об этом в среду, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Как установил суд, в ночь на 6 ноября 2018 года в ходе ссоры Батыгин напал в квартире на свою любовницу и начал бить ее ножом, на помощь матери пришел ее 12-летний сын, попытавшийся остановить расправу. В результате убийца нанес множественные ножевые ранения подростку и его матери, от которых оба скончались на месте. После он похитил имущество на 110 тысяч рублей и сбежал.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК Рф («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего») и 162 УК РФ («Разбойное нападение»). По горячим следам оперативникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого. По решению председателя СКР Александра Бастрыкина 12-летнего погибшего мальчика посмертно наградили медалью за «Доблесть и отвагу».