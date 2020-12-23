Ургант нашел способ сделать новогодние огоньки интереснее

Телеведущий Иван Ургант порассуждал о способах сделать привычные новогодние огоньки интереснее. В интервью «Телепрограмме» он признался, что современному телевидению не хватает «прорывов».

«Мне хочется, чтобы все поменялось как можно быстрее», — ответил Ургант на вопрос корреспондента о том, нужно ли что-то менять в традиционных новогодних передачах, которые критики нередко находят однообразными. «Может быть, все в прямом эфире должно происходить? Но тогда не будет радостных лиц артистов, они будут смеяться и улыбаться неискренне, не то что сейчас», — поиронизировал ведущий.

Ургант отметил, что «прорывы» на российском телевидении все-таки случаются. В качестве примера он привел новогоднюю передачу «Старые песни о главном», которая выходит с 1995 года и в свое время была, по мнению ведущего, очень неожиданным и интересным ходом.

«Мне кажется, вот таких ходов не хватает, все как-то думают: зачем мы сейчас будем что-то выдумывать, сделаем такой традиционный огонек, когда камера снимает сквозь бенгальский огонь, и все равно у этого зрелища будет определенный успех», — заключил Ургант.

Ранее Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале пошутил об «угрозе», которую таит запрет на спиртное после вакцинации от COVID-19. По словам ведущего, 42 дня без алкоголя — это приличный срок, который «могут выдержать не все».