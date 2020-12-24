Украина допустила возобновление авиасообщения с ЕС

Власти Украины допустили возобновление авиасообщения с Евросоюзом. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет «Страна.ua».

«В первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев. Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие. Это позволит нашим перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений», — сказал чиновник.

По его словам, возобновление авиасообщения зависит от всего мира. По данным на конец 2020-го, уровень перевозок составляет примерно 28 процентов от предыдущего года.

При этом Украина готовится к закрытию авиасообщения с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

Ранее главный санитарный врач Украины назвал сроки вакцинации 23 миллионов граждан от коронавируса.