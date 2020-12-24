Жители европейской страны разбогатели во время пандемии

Жители Дании стали богаче во время пандемии коронавируса. Накопления семей в третьем квартале составили 5,66 триллиона крон (930 миллиардов долларов), пишет Bloomberg.

За последние два квартала их активы увеличились на 709 миллиардов крон. Центральный банк страны заявил, что в четвертом квартале финансовое благосостояние должно возрасти до нового рекорда по мере того, как рынки продолжают расти. Средний уровень доходов семей составляет около двух миллионов крон (327 тысяч долларов).

Мировая экономика в следующем году будет восстанавливаться более медленными темпами, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По итогам этого года организация ожидает снижение экономики еврозоны на 7,5 процента.

Ранее эксперты заявили, что среди всех стран ЕС экономика Литвы меньше всего пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Европейская комиссия считает, что у Литвы будет самое незначительное сокращение ВВП (2,2 процента) среди стран Евросоюза.