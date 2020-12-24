Бессимптомные случаи коронавируса нашли в китайском городе без зараженных

Бессимптомные случаи коронавируса нашли в китайском Пекине, где в последнее время якобы не было зараженных. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

Муниципалитет города сообщил о двух новых случаях заболевания COVID-19. Один из зараженных — 34-летний мужчина, который прошел тест на нуклеиновую кислоту на наличие инфекции перед вылетом в другой город. Результат оказался положительным, и мужчину немедленно изолировали. Сейчас он находится под наблюдением в специальном медицинском учреждении.

Второй случай заражения без симптомов обнаружили у работника ресторана. Он также проходит лечение, но в другой больнице. В общей сложности за последнее время с ними контактировали 504 человека. Сейчас все они сдают тесты на наличие инфекции.

Ранее китайские СМИ неоднократно подчеркивали, что в целом Пекин обошла первая волна пандемии и город отлично справился с ситуацией. В последнее время официальные власти не фиксировали в столице случаи заражения вирусом.

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