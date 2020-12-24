Против бывшего замгубернатора Кубани возбудили дело за незаконный бизнес

Бывшего замгубернатора Краснодарского края Сергея Пуликовского заподозрили в незаконном участии в бизнесе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Против экс-заместителя главы Кубани возбудили уголовное дело по статье 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») УК РФ.

Уточняется, что чиновник занимался бизнесом как лично, так и через доверенное лицо члена совета директоров строительной компании. В 2017 году фирма передала права на помещения подконтрольной организации. По версии следствия, в результате сделки Пуликовский и его родственники получили право собственности на нежилое помещение стоимостью более 12,8 миллиона рублей.

Сергей Пуликовский занимал пост вице-губернатора Краснодарского края по казачеству и военным вопросам с 26 марта 2020 года. В сентябре при формировании новой команды администрации был отправлен в отставку.