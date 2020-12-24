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Песков ответил на вопрос об опасности для россиян в Белоруссии

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Кремле не располагают информацией о какой-либо опасности для россиян в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 декабря.

Комментируя продолжающиеся задержания в республике, Песков отметил, что власти Минска обеспечивают правопорядок. Он добавил, что права российских граждан должны соблюдаться, однако при совершении ими противоправных действий их могу задержать.

«В целом белорусские власти с особым вниманием относятся к российским гражданам даже в таких ситуациях», — добавил он.

17 декабря Евросою́з утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества». В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. На следующий день к санкциям присоединилась Великобритания.

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