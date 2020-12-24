Захарова назвала страны с самыми серьезными проблемами в 2020 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страны, которые столкнулись с самыми серьезными внутренними проблемами в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, больше всех «тряхнуло» США. Захарова рассказала, что это связано с неспособностью Соединенных Штатов противостоять пандемии коронавируса и всему тому, что с ней связано. Представитель МИД подчеркнула, что американские эксперты также согласны с данной позицией, так как они не ожидали, что их страна не сможет справиться с подобным вызовом. Помимо этого, она отметила внутренний раскол американского общества и проблему расизма в США.

Захарова также заявила, что в число стран, которые столкнулись с наибольшими проблемами, входит и Франция. Она пояснила, что в стране уже не первый год идут протесты, «жестоко подавляемые» правоохранителями.

Представитель российского ведомства призвала фокусироваться не только на проблемах стран СНГ. При этом она отметила, что постсоветское пространство было на повестке в 2020 году.

Ранее в США рассказали о «поставившем страну на колени» коронавирусе. Журналист американского телеканала NBC Дэниел Аркин оценил влияние пандемии коронавируса на страну и попытался предположить, как она повлияет на ближайшее будущее США. По его мнению, американцы ожидали, что на борьбу с болезнью будет направлено множество ресурсов, однако этого не случилось. Журналист также сослался на слова одного из ведущих врачей о том, что зимой в США может произойти «самый серьезный кризис общественного здравоохранения в истории».