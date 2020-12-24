Путин рассказал о работе за полночь с Мишустиным

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством рассказал, как они с премьер-министром Михаилом Мишустиным порой работали за полночь из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 декабря.

По словам главы государства, многие члены кабмина были вынуждены работать в таком режиме. Президент добавил, что в такой экстраординарной ситуации «становится видно, кто чего стоит».

Путин отметил, что в целом правительство России достойно работало в 2020 году, сумев сохранить самообладание в условиях больших нагрузок.

«В короткие сроки была организована системная и слаженная работа, даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно», — сказал он.

Накануне президент признал, что текущий год выдался непростым, коронавирус стал вызовом для национальных экономик.

17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции, Путин уже говорил об эффективной работе министров в уходящем году. Особенно он выделил работу системы здравоохранения. По его словам, удалось быстро перепрофилировать часть медучреждений для борьбы с коронавирусом.