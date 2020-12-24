Украинский морг переделают в отель с рестораном

В украинском городе Луцке выставили на торги здание, где раньше находился морг. На реставрацию местного памятника архитектуры новому собственнику придется потратить минимум 25 миллионов гривен (более 66 миллионов рублей). Об этом пишет «Страна.ua».

В бюджете Луцка нет средств на восстановление объекта, поэтому его решили продать. «Мы отдадим помещения за одну гривну в месяц на 20 лет, владелец осуществит реставрационные работы», — сказал городской председатель Игорь Полищук.

Здание, которое на данный момент находится в аварийном состоянии, переделают под отель, ресторан и другие заведения. Также, помимо морга, раньше здесь занимали помещения бюро судебно-медицинской экспертизы, центр национально-патриотического воспитания и инспекция по контролю качества лекарственных средств.

Сообщается, что центр национально-патриотического воспитания собираются перенести на другую улицу, а судьба похоронного бюро, которое также расположено в здании, пока неизвестна.

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