Покупатели впервые за 10 лет пренебрегли «уродливыми» свитерами с Windows 95

Продажи «уродливых рождественских свитеров» (ugly sweaters) впервые за десять лет упали из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

В преддверии 2021 года сеть супермаркетов Lidl совместно с компанией Microsoft представила линейку праздничных вещей, однако их продажи оказались рекордно низкими. Речь идет, в частности, о сине-голубом свитере с логотипом операционной системы Windows 95.

«Когда пандемия только разразилась в марте, продажи в одночасье упали на 80 процентов. С 2011 спрос стремительно увеличивался, однако во времена экономической неопределенности люди, как правило, тратят меньше денег на второстепенные предметы», — пояснил соучредитель магазина одежды Tipsy Elves Никлаус Мортон (Nicklaus Morton).

Хотя потребители пренебрегли описанными джемперами, они по-прежнему покупают вещи, приуроченные к праздникам. Мортон отмечает увеличение продаж рождественских комбинезонов, пижам и домашней одежды.

Популяризация «уродливого» рождественского свитера началась в 1960-е годы — в это время в эфире телевизионных рождественских передач знаменитые артисты выступали в уютных джемперах с праздничным принтом. К 1990-м годам молодежь относилась к подобным свитерам с иронией. Позже изделие попало в список анти-трендов, составленный порталом normcore.

Ранее в декабре пожилая учительница обнаружила неприличный принт на новом свитере. 53-летняя Кэролин Халлам приобрела праздничный наряд с оленями на гаражной распродаже. Примерив вещь дома, она обнаружила, что олени, изображенные на свитере, спариваются. По ее словам, она испытала облегчение, что увидела это до того, как решила надеть обновку на уроки в начальной школе.