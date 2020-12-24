Женщина с двумя матками родила тройняшек

В Британии женщина с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй — третьего ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

У 32-летней Мелани Бассетт уже было двое детей. Однако, когда врачи объявили о ее тройной беременности, женщина была шокирована.

Впервые она узнала о своей патологии в 2016 году, когда была беременна старшей дочерью. Еще через два года она забеременела еще раз, тогда у пары родился первый сын.

По словам врачей, шанс женщины с двумя матками выносить и родить тройню оценивается как один на миллион. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это.

Патология не усложняет зачатие, однако может спровоцировать риск выкидыша или преждевременных родов. По словам самой женщины, ей доставляло дискомфорт то, что тройняшки одновременно пинались в утробе со всех сторон.

Однако теперь многодетная семья счастлива. «Мы действительно с нетерпением ждем Рождества. Нам не терпится увидеть их личики рождественским утром. Все дело в детях», — призналась Бассетт.