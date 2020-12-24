Эксперт заподозрил фотошоп на праздничном снимке Трампов в одинаковой одежде

Эксперт по фотографии заподозрил наличие фотошопа на последнем рождественском снимке Дональда и Мелании Трамп в Белом доме. Его комментарий приводит Inside Edition.

Дэвид Мейджер (David Mager) из Нью-Йоркской Академии Киноискусства (New York Film Academy) предположил, что контуры фигуры действующего президента США вырезаны из старой фотографии, сделанной в Лондоне в 2019 году, и наложены на новый кадр с Меланией.

«Самый важный признак — это отсутсвие на снимке контактной тени, которую объекты отбрасывают друг на друга при соприкосновении. Этой тени нет на красном ковре под их ногами», — рассуждал Мейджер.

Кроме того, эксперт обратил внимание на «идеальные» очертания причесок пары, а также на отсутствие следов контакта на участке снимка, где рука Трампа якобы касается пиджака супруги. «При увеличении фото (...) должны быть заметны признаки взаимодействия предметов, хотя бы складки на ткани или что-то в этом духе», — пояснил специалист.

20 декабря в сети появился последний рождественский снимок Дональда и Мелании Трамп в одинаковых костюмах в Белом доме. На нем пара позирует в зале на лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, на фоне праздничных декораций. Трамп одет в черный классический смокинг с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, а его супруга — в аналогичный костюм и туфли-лодочки на каблуках.