Момент аварии с рейсовым автобусом под Рязанью попал на видео

Момент аварии с рейсовым автобусом на трассе под Рязанью попал на видео. Ролик опубликовало издание «62инфо» на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, что автобус резко съезжает с дороги и переворачивается. На фоне слышны крики.

Известно, что за рулем автобуса находился 32-летний житель Волгоградской области. По одной из версий, он не справился с управлением. В МВД назвали еще одну причину — мужчина мог уснуть за рулем. Перед рейсом он прошел медицинское освидетельствование.

Авария произошла около 03:00 по московскому времени на 247-м километре трассы Р-22 в Скопинском районе Рязанской области, автобус ехал из Москвы в Волгоград. В салоне автобуса было 26 человек, в том числе два водителя. Погибли 4 человека, еще 11 пострадали. Трое из них в реанимации, в том числе двое несовершеннолетних.