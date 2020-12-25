Покупатели обругали бренд из США за вещи с рисунком афганского военного ковра

Популярный бренд из США продемонстрировал вещи из новой коллекции и подвергся критике со стороны покупателей в соцсетях. На соответствующие фотографии и комментарии обратил внимание автор Telegram-канала Golden Chihuahua.

В ассортименте марки Richardson появились флисовые бомбер и подушка бежевого цвета. На них вместе с названием бренда нанесены изображения военной техники и разных видов оружия.

Пользователи сети обратили внимание на сходство принта вещей и афганского военного ковра (разновидность изготовляемых в Афганистане и Пакистане ковров, на которых вышиты предметы военной экипировки и сцены боевых действий — прим. «Ленты.ру»). Покупателей оскорбило наличие описанного рисунка.

«Флисовые вещи Richardson с изображением афганского военного ковра — это просто безумие», «Это самая настоящая культурная апроприация», «Хотелось бы услышать объяснение от дизайнеров этой возмутительной вещи», «Я просто в шоке», «Такие ковры — это произведение искусства, дизайнеры не имели права использовать их принт на одежде», — писали юзеры в социальных сетях.

В августе новые кроссовки Канье Уэста оскорбили мусульман. Модели обуви получили названия Israfil и Asriel. Претензии у приверженцев религии вызвало использование компанией слов «Исрафил» — имени одного из четырех архангелов в исламе — и «Азриэль», означающее «вестник страшного суда».