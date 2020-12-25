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Названа доля планирующих проводить новогодние корпоративы компаний

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Фото: ERIC THAYER / Reuters

Большинство компаний в России не планируют проводить новогодние корпоративы в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

По данным портала, только 13 процентов россиян сообщили о планах проведения подобных мероприятий в их фирмах. В то же время 62 процента респондентов отметили, что никаких корпоративов в их компаниях организовывать не собираются. При этом основной причиной отказа от корпоративных развлечений называется эпидемия коронавируса.

Больше всего сотрудников, у которых запланирован корпоратив, оказалось в Вологодской области (40 процентов). В то же время наименьшая доля таких респондентов зафиксирована в Волгоградской области (пять процентов).

Работающие россияне также рассказали о своих планах на 31 декабря. Четверть сотрудников планируют отработать полный рабочий день, 17 процентов опрошенных — уйти с работы пораньше, а треть вообще не собираются идти на работу. В целом, 84 процента работников высказались за то, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным для всех.

Ранее эксперты HeadHunter провели исследование и назвали долю россиян, которые в 2020 году останутся без новогодних премий. Более половины респондентов — 56 процентов — рассказали, что работодатели не планируют выделять им дополнительные деньги. Также опрос показал, что девять процентов российских работников получат премии в полном объеме, еще шесть процентов — частично.

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