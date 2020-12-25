В Киеве прогремел взрыв возле ресторана

В Оболонском районе Киева прогремел взрыв возле одного из ресторанов. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

ЧП произошло около четырех часов утра. Записи с камер видеонаблюдения показали, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел мужчина, поставил возле ступенек пакет и ушел.

Пострадавших нет, однако у здания повреждены окна и фасад.

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». «Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался», — сообщили в полиции.

В июле Служба безопасности Украины (СБУ) задержала организаторов серии взрывов в Киеве. Злоумышленники с помощью самодельных устройств устроили взрыв возле станции метро «Шулявская» и в жилом доме на Подоле. Еще два устройства были обнаружены около метро «Минская» и на сортировочной станции.

После первого взрыва организаторы потребовали от правоохранительных органов перечислить им биткоины на сумму в полмиллиона долларов.