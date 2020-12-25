Макгрегор снова станет отцом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объявил, что скоро снова станет отцом. Об этом он написал в Instagram.

32-летний ирландец опубликовал фото с невестой Ди Девлин и двумя детьми. В описании к посту Макгрегор упомянул, что его ждет большой год, и добавил эмодзи в виде младенца. В комментариях спортсмена поздравила его сестра Эрин Макгрегор, известная по шоу «Танцы со звездами».

В 2021 году Макгрегор должен вернуться к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 24 января ему предстоит поединок против американца Дастина Порье. Для бойцов это противостояние станет вторым в карьере. В первый раз победу нокаутом праздновал Макгрегор.

Макгрегор объявил об уходе из спорта летом 2020-го. Ирландец уже в третий раз сделал подобное заявление.

В январе 2020-го ирландский боец провел поединок впервые после своего поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова осенью 2018-го. Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.