Эксперт оценил вероятность объявления Трампом военного положения в стране

Действующий президент США Дональд Трамп с низкой долей вероятности объявит военное положение в стране в свои последние дни на посту, поскольку не наделен для этого соответствующими полномочиями. Таким мнением поделился директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, его слова приводит РИА Новости.

Рогулев объяснил, что американский президент не может ввести чрезвычайное положение в мирное время. Допускается объявление таких мер из-за стихийного бедствия, но тогда это потребует согласования с губернатором штата. Еще одной причиной для введения такого положения может быть война, но объявить ее может только Конгресс. «Так что никаких конституционных полномочий у президента для этого нет», — подчеркнул эксперт.

Рогулев отметил, что Трамп нередко делает провокационные заявления, а пресса отвечает ему тем же. «То есть, и он занимается троллингом, и пресса занимается его троллингом. Но в реальности никаких таких вариантов просто не существует», — сказал он.

Ранее издание Newsweek сообщило, что в Пентагоне прорабатывается план действий на случай, если Трамп введет военное положение в стране в свои последние дни на посту. Военные опасаются, что Трамп выведет на улицы своих сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти избранному президенту США Джо Байдену. В проработке подобных сценариев участвуют только генералы, не симпатизирующие Трампу. Сторонники же действующего президента США, равно как и Белый дом, не в курсе этих обсуждений.

17 декабря Трамп устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом. В моменты «глубочайшего отрицания» президент сказал нескольким советникам, что в день инаугурации Байдена он останется в резиденции. Впрочем, несмотря на его поведение, в окружении Трампа выразили уверенность в том, что он мирно и вовремя сложит свои полномочия.

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