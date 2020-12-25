Водитель маршрутки выгнал россиянку с инвалидностью на мороз за медлительность

Водитель маршрутки выгнал на 10-градусный мороз пенсионерку на инвалидной коляске, которая пыталась подняться в салон транспорта в Омске. Об этом ТАСС сообщили в городском департаменте транспорта.

В ведомстве отметили, что информация об инциденте направлена перевозчику, будет проведена проверка. «По мнению департамента транспорта, такая ситуация совершенно недопустима», — добавил собеседник агентства.

Ранее в группе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» один из пользователей описал произошедшее. По его словам, 24 декабря, примерно в 17:00, на остановке общественного транспорта в маршрутку попыталась сесть пожилая женщина на инвалидном кресле. Пока она взбиралась по лестнице, водитель кричал, возмущался ее медлительностью и говорил, что она должна ездить на низкопольных автобусах. «Куда вы лезете, я что вас ждать буду!», — процитировал его слова автор поста.

Когда пенсионерка поднялась в маршрутку, сопровождавший ее пожилой мужчина начал складывать кресло, чтобы тоже войти, но водитель закрыл дверь и уехал, оставив человека на остановке. Когда пассажиры начали возмущаться, водитель остановил автобус и выгнал женщину с инвалидностью на улицу.