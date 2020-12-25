Российская семья сделала перепланировку и оставила пенсионерку без жилья

В крымском городе Щелкино многодетная семья, проживающая в общежитии по договору найма, сделала незаконную перепланировку, присоединив к своим комнатам места общего пользования. Из-за этого пенсионерка Любовь Шаменкова лишилась доступа в собственное жилье. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Семья Пепеляевых с шестью детьми, которая живет в трех комнатах общей площадью 44,4 квадратного метра, решила расшириться и присоединила к своей недвижимости кухню, душевую и весь коридор. Из-за этого другие жильцы, еще одна многодетная семья и гражданки Плечкина с Шаменковой, не могут пользоваться удобствами. Другие соседи как-то сумели попасть в свои комнаты, однако пенсионерке пришлось съехать — доступ в ее жилье оказался заблокирован. При этом россиянка продолжает платить за услуги ЖКХ.

Шаменкова стала жить вместе с сыном, который, по словам соседей, иногда может ее и ударить. Пенсионерка пыталась договориться с Пепеляевыми, но те лишь отправляли ее решать все вопросы в местную администрацию. При этом известно, что Алексей Пепеляев, отец семейства, — депутат Щелкинского городского совета от КПРФ.

В результате жилищно-бытовая комиссия предписала освободить проходы в общежитии и вернуть все в первоначальный вид. Только после выполнения данного условия начнут рассматривать вопрос о выделении дополнительной комнаты, которая ранее принадлежала уехавшему гражданину. По итогам разбирательств суд встал на сторону Шаменковой, а местная администрация предложила несколько вариантов решения проблемы, в том числе и переселение в другое общежитие. Однако вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения.

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