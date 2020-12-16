Россиянка установила душ вместо печи и затопила соседей

Жительница Улан-Удэ установила на кухне вместо печи душевую кабину, тем самым сделав незаконную перепланировку. В результате соседей женщины снизу затопило. Об этом пишет «Байкал-Daily».

Квартира, принадлежащая россиянке, расположена в двухэтажном доме с печным отоплением. Одна из жильцов, проживающая на первом этаже, пожаловалась в Госстройжилнадзор, поскольку ее регулярно затапливало.

В ведомстве сообщили, что инспектор выдал предписание о согласовании переустройства с органами местного самоуправления. В противном случае помещение должны были вернуть в исходное состояние. Однако хозяйка недвижимости отказалась впускать проверяющих, поэтому проверить исполнение было невозможно.

Госстройжилнадзор подал в суд и уже с помощью приставов смог попасть в помещение. Выяснилось, что россиянка предписание не выполнила. Теперь квартиру нарушительницы из-за отказа выполнять требование могут продать на торгах.

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