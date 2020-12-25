Российский боец MMA нокаутировал непобежденного бразильца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Раймонд Магомедалиев одержал победу на турнире One Championship: Coliision Course II. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте промоушена.
Непобежденный до встречи с россиянином бразилец Эдсон Маркес потерпел первое поражение в карьере. Магомедалиев нокаутировал оппонента одним ударом еще в первом раунде и записал на свой счет седьмую победу в карьере.
Raimond Magomedaliev 🇷🇺 puts Edson Marques OUT in Round 1! #ONECollisionCourse2 #WeAreONE #ONEChampionship— ONE Championship (@ONEChampionship) December 25, 2020
How to watch ONE: COLLISION COURSE II 👉 https://t.co/X2djTVGPHP pic.twitter.com/UAkJy3VQO1
До One Championship: Coliision Course II Маркес демонстрировал серию из девяти побед. Он выступал в бразильских промоушенах Shooto Brazil, Iron Fight Combat и Future FC.
Для Магомедалиева бой стал третьим в рамках One Championship. До этого уроженец Махачкалы дрался в отечественных организациях.