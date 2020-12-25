«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как азербайджанский танк уничтожает указатель с надписью на армянском языке. «Войну» боевой машины с табличкой показали в ролике, который в пятницу, 25 декабря, публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как танк, двигающийся по грунтовой дороге, сбивает указатель с названием населенного пункта на армянском языке. Металлическая табличка отлетает в сторону, после чего в кадре появляются улыбающиеся танкисты армии Азербайджана.

Ранее в сети появилось другое видео, на котором запечатлели демонтаж указателя с надписью на армянском. Сначала его повалили несколько мужчин в военной форме, после чего на табличке потоптался президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе вспыхнули в конце сентября. В ходе столкновений азербайджанская армия заняла ряд территорий непризнанной республики, которую поддерживала Армения. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России приняли совместное заявление о прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых ими позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района. Азербайджан расценил итоги войны как победу.