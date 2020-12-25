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В Тунисе выявили более 40 штаммов коронавируса

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Фото: ANGUS MCDOWALL / Reuters

Ученые в Тунисе выявили более 40 различных штаммов коронавируса за все время пандемии. Об этом сообщила официальный представитель министерства здравоохранения страны Ниссаф бен Алая в эфире радиостанции Mosaïque FM, передает ТАСС.

По словам министра, мутации были обнаружены при проведении анализов и исследований в стране. Все они имеют «нормальное происхождение», так как схожи с первоначальным штаммом, добавила она. При этом мутация, обнаруженная ранее в Великобритании, на территории Туниса не встречается.

Опасную мутацию коронавируса, которая распространяется быстрее обычного, впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии, Германии и Швейцарии.

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