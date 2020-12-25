Украина представила план вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины представило обновленный план по вакцинации граждан от коронавируса. Он был опубликован на странице главы ведомства Максима Степанова в Facebook.

По словам министра, власти планируют за 2021-2022 год привить до 50% жителей Украины. Сама кампания пройдет в пять этапов, однако их сроки могу меняться из-за поставок препарата. «Будут организованы мобильные бригады иммунизации, а также временные центры вакцинации на примере Италии и Германии», — отметил Степанов.

Первый этап вакцинации на Украине начнется в январе. Вакцину получат 335 тысяч человек с «критическим риском заражения»: врачи в «красных зонах», военные и сотрудники домов престарелых. На втором этапе препаратом будут обеспечены граждане с «чрезвычайно высокой» возможностью заболеть: оставшиеся врачи, люди старше 80 лет, социальные работники — всего 2,3 миллиона человек.

Третьими в приоритете на вакцинацию оказались пенсионеры от 65 лет, сотрудники спецслужб, полицейские и педагоги (7,2 миллиона человек), на четвертом месте пенсионеры от 60 лет, граждане от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, заключенные, а также украинцы, «проживающие на оккупированных территориях» (11 миллионов). Все остальные граждане будут привиты на пятом этапе (19 миллионов).

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1 миллиона человек, жертвами инфекции стали 17 581 пациентов. При этом Киев отказался от покупки российской вакцины «Спутник V», которую предложили направить в страну власти России.