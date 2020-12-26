Неизвестный подорвал взрывпакет у театра в центре Москвы

Около театра кукол имени Образцова на Садово-Самотечной улице (Центральный административный округ Москвы) произошел взрыв. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, неизвестный мужчина 30 лет с бородой пытался подложить взрывпакет под автомобиль, припаркованный рядом с театром. Однако в какой-то момент его заметили, после чего он сбежал, оставив взрывпакет у стен театра, а потом удаленно привел его в действие. В результате инцидента никто не пострадал.

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