Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Полиция задержала уроженца Бурятии, бросившего гранату в остановившего его сотрудника ДПС в Москве. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, 28-летнего Александра Тереню на улице Паперника остановил инспектор. Мужчина начал сопротивляться, вытащил из сумки две гранаты и стал угрожать сотруднику правоохранительных органов.

В результате инспектор выхватил одну из похожих на боевые гранат и отбросил ее в сторону. Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.

Установлено, что мужчина находился под воздействием наркотиков.

В январе сообщалось, что суд приговорил жителя Дагестана Залима Умаева к 13,5 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу за нападение на полицейских и хранение гранаты.

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