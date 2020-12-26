В России за сутки умерли 567 пациентов с COVID-19

В России за последние сутки умерли 567 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в стране скончались 54 226 инфицированных, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации в своем Telegram-канале.

По последним данным, в стране зарегистрировано 29 258 случаев заражения. Больше всего положительных тестов получено в Москве (7480), Петербурге (3755), Подмосковье (1615). Меньше всего — на Чукотке (6) и в Ненецком автономном округе (7).

Общее число случаев заражения с начала пандемии составило 3 021 964, поправились 2 426 439 человк, в том числе 28 185 — за последние сутки.

Накануне в стране было зафиксировано 563 случая суточной летальности.