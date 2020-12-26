Вирусолог рассказал о влиянии морозов на пандемию коронавируса в России

Надвигающиеся на российские регионы морозы будут способствовать распространению коронавирусной инфекции. О влиянии низкой температуры на пандемию рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Его цитирует ТАСС в субботу, 26 декабря.

«Конечно, чем морознее, тем коронавирус сохраннее на поверхностях: перилах, ручках дверей и бытовых предметах», — сказал он.

По его словам, в новогодние праздники суточный прирост также может увеличиться, та как люди будут активнее контактировать друг с другом. «Людям хочется общаться, на улице они общаться не будут: пойдут в кафе, рестораны, будут много активно контактировать дома. Это еще один фактор», — отметил специалист.

Между тем врач-иммунолог Владислав Жемчугов придерживается противоположного мнения относительно поведения COVID-19 в холода. По его словам, мороз сводит практически к нулю вероятность заражения коронавирусом на улице. Он полагает, что вирус живет несколько секунд при погоде в минус 5-10 градусов.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вирусы живут и при температуре минус 70 градусов, и холодная погода положительно не влияет на распространение коронавирусной инфекции в РФ.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в Западной и Средней Сибири ожидаются экстремальные морозы до 50 градусов. Сильные морозы могут также наступить в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях.