Правительство выделило свыше 170 миллиардов рублей на ремонт дорог

Регионам представят 172,3 миллиарда рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Соответствующие правила утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает РИА Новости.

Финансирование позволит создать качественные дороги, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. В кабмине добавили, что такие нововведения помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который призван увеличить долю региональных дорог, а также снизить количество ДТП.

Ранее стало известно, что российские регионы в 2020 году получили почти 255 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог. На эти средства за год в регионах России должны были построить и реконструировать около двух тысяч километров дорог.