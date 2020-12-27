Москвич поспорил о России и подал в суд на Познера

Москвич Константин Шулика подал в суд на журналиста Владимира Познера и социальную сеть «ВКонтакте», поскольку никакие запросы не помогли призвать к ответственности участника интернет-сообщества «Познер Онлайн». Пользователь оскорблял других комментаторов, а администраторы группы на это никак не отреагировали. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Шулика поспорил со своим обидчиком о положении дел в России — дескать, ситуация не страшна, как ее пытаются выставить. Но конструктивной критики от оппонента не дождался. К тому же тот оскорблял и других участников сообщества, в результате началась травля.

Тогда москвич, не добившись ответа от модераторов, обратился в правоохранительные органы. Стражи порядка личность обидчика тоже не установили. Отчаявшись, мужчина по совету юристов подал иск в суд на 200 тысяч рублей.

В качестве ответчиков по делу «о защите деловой репутации, чести и достоинства» значатся администрация «ВКонтакте» и Владимир Познер. Шулика объясняет это тем, что журналист якобы является хозяином страницы и раз никто другой не смог решить вопрос, то разбираться придется ему.