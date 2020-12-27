Российский телеведущий, блогер Владимир Соловьев дал прогноз на 2021 год. По его мнению, ждать в будущем более легкой жизни не придется. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По словам Соловьева, нет никаких гарантий, что 2021 год будет легче, чем предыдущий, скорее наоборот. «Напомню, что в Америке 320 тысяч [смертей из-за коронавируса] — больше, чем их боевые потери во Второй мировой войне. Паника в Англии, посмотрите, что происходит во Франции, Бельгии, Германии. Непростая жизнь, ощущения, что будет легче, можно только списать на человеческий оптимизм». — отметил ведущий.

Как считает Соловьев, 2020-й был тяжелейшим на памяти его поколения, поскольку рухнули все привычные представления об экономике и отношениях между людьми. Он отметил, что ситуация осложнилась военными конфликтами, особенно в Нагорном Карабахе.

Эту войну Соловьев счел одной из главных тем уходящего года. Также он назвал пандемию, события в США и России и борьбу с кризисом.

Ранее ведущий получил титул журналиста года по результатам опроса ВЦИОМ. За него отдали голоса шесть процентов респондентов.