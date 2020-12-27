Космонавты рассказали о неудаче в ликвидации утечки на МКС

Космонавты рассказали о том, что утечку воздуха из российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) не смогли ликвидировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры астронавтов с Землей, которые транслирует НАСА.

Российский космонавт Сергей Рыжиков в ночь на воскресенье закрыл люк в промежуточную камеру сегмента, где была зафиксирована утечка, чтобы проверить ее герметичность. Однако после ее повторного вскрытия обнаружилось, что давление в отсеке продолжает падать, что означает, что утечка сохраняется.

В предыдущий раз утечку на МКС обнаружили 19 декабря. Тогда ситуация осложнялась тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходил к концу.

В сентябре на модуле «Звезда» российского сегмента МКС была зафиксирована утечка, которая, согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на станции на уровне 1 миллиметра ртутного столба за восемь часов. На ее поиск и устранение потребовалось больше месяца.

Позже в российском сегменте ломался туалет, пылесос и система получения кислорода «Электрон-ВМ».

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.