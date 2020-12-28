22-летний сын самой богатой русской женщины в мире завладел футбольным клубом

Сын миллиардерши и уроженки Ленинграда Маргариты Луи-Дрейфус Кирилл стал новым владельцем английского футбольного клуба «Сандерленд». Заявление появилось на официальном сайте команды.

Согласно материалу, 22-летний бизнесмен приобрел контрольный пакет акций у британского предпринимателя и генерального директора страховой компании Bridle Insuranc Стюарта Дональда. Отмечается, что на данный момент Английская футбольная лига занимается рассмотрением данного соглашения.

«Я осведомлен об усилиях, который нынешний владелец предпринимал для обеспечения жизнеспособности клуба, и уважаю сложность этой задачи, учитывая недавнее прошлое "Сандерленда" и нынешний экономический климат», — заключил Луи-Дрейфус в опубликованном заявлении.

Кирилл — один из трех сыновей самой богатой русской женщины Маргариты Луи-Дрейфус. В девичестве женщина носила фамилию Богданова. Она родилась в 1962 году в Ленинграде, в 1980-е вышла замуж за швейцарского студента и переехала в Цюрих, где в 1992 году стала женой бизнесмена Робера Луи-Дрейфуса. Сейчас ее состояние оценивается в 5,6 миллиарда евро.

Отец Кирилла, бывший генеральный директор компании Adidas Робер Луи-Дрейфус, скончался в 2009 году после продолжительной борьбы с лейкемией.