Миниатюрные псы помогли хозяйке избежать гибели в пасти разъяренного медведя

В американском округе Коллиер, штат Флорида, собаки и велосипедист помогли женщине избежать гибели в пасти разъяренного черного медведя (барибала). Об этом сообщает WINK News.

Инцидент произошел утром 24 декабря в Рождественский сочельник. Кэтлин Бойл (Kathleen Boyle) выгуливала на поводке двух собак породы вест-хайленд-уайт-терьер по кличке Медведь и Робин и заметила двух медвежат. Американка понимала, что где-то недалеко находится их мать. Она попыталась убежать и столкнулась со взрослой медведицей.

Миниатюрные питомцы принялись защищать хозяйку от 180-килограммовой хищницы. По словам Бойл, первым в бой ринулся ее пес Медведь и вцепился в живот медведицы. Хищница схватила собаку зубами, подняла над землей и бросила. В этот момент на помощь подоспела Робин. Она также укусила животное за живот.

Бойл решила защитить своих собак и стала бить медведицу. В этот момент псы отбежали в сторону. Только хищница собралась наброситься на женщину, сзади подъехал велосипедист. Он увидел, что происходит, и громко закричал. «Она оказалась между двумя орущими людьми, испугалась и убежала, — вспоминает Бойл. — Если бы не велосипедист, не знаю, чем бы все закончилось».

У пса по кличке Медведь остались серьезные раны. Питомцу оказали медицинскую помощь, и теперь он идет на поправку.

Ранее американец Калеб Бенхам (Kaleb Benham) подрался с медведем, который пытался утащить его собаку Бадди. В итоге мужчина победил, и хищник отпустил питомца.