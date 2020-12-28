Путину доложили о «плачущем» бизнесе

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что «бизнес любит поплакать иногда» на фоне кризиса и падения выручки. Глава государства ответил на это, что «все любят поплакать».

Титов доложил, что ситуация для бизнеса остается тяжелой, в некоторых регионах продолжают действовать ряд ограничений. В ответ на это Путин заявил, что дополнительные меры поддержки изучаются в правительстве. «Ситуация непростая. Мы это видим. Правительство думает над тем , что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать», — сказал глава государства.

Путин также поручит правительству проработать возможность смягчения требований по сохранению штата. По словам Титова, представители бизнеса не могут сдерживать своих сотрудников, желающих уволиться. Это усложняет исполнение требования о поддержании штата на уровне 90 процентов от показателя апреля 2020 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры дальнейшей поддержки российского бизнеса на фоне пандемии будут зависеть от ситуации, экстренных планов в настоящее время нет.