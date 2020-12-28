Девушка решила уменьшить грудь из-за сомнений старших в ее девственности

Британская студентка начала сбор средств на операцию по уменьшению груди из-за травли в школе и сомнений старших по поводу ее девственности. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, размер бюста 20-летней Аминаты Дабо (Aminata Daboh) составляет 32HH, что по российским меркам равняется размеру 70L.

Стоимость необходимой процедуры — четыре тысячи фунтов стерлингов (398 тысяч рублей). Сначала девушка попыталась получить скидку на операцию в больнице, однако ей отказали. Тогда британка решила открыть сбор средств на решение своей проблемы: к настоящему моменту ей удалось накопить 1420 фунтов стерлингов (141 тысяча рублей).

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Объясняя свое решение прибегнуть к хирургическому вмешательству, героиня материала пожаловалась журналистам, что не раз подвергалась оскорблениям со стороны одноклассников в школе. Кроме того, из-за большой груди отец ее бывшего молодого человека сомневался, что она девственница.

«Мне даже тяжело найти одежду, которая подошла бы мне по размеру, — продолжила Дабо. — Бюстгальтеры впиваются в мой торс и плечи, вызывая боль. Я не могу спать на груди, потому что мне неудобно».

Студентка добавила, что также не может заниматься спортом, поскольку топы недостаточно поддерживают ее бюст, и призналась, что часто принимает обезболивающие препараты из-за мучительной боли.

Ранее в ноябре стало известно, что женщины насмотрелись в зеркало на карантине и бросились увеличивать грудь. Пластический хирург Яна Чинси (Ian Chinsee) заявила, что в сентябре ее прибыль выросла на 190 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.