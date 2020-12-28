«Челси» потерял очки в домашнем матче АПЛ

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 28 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда лондонцев Оливье Жиру гости ответили точным ударом Анвара Эль-Гази.

Челси после 16 туров имеет в активе 26 очков и занимает шестое место в чемпионате. Астон Вилла набрала столько же очков. Команда находится на пятом месте и провела на два матча меньше, чем синие.

«Челси» в следующем туре 3 января на своем поле примет «Манчестер Сити». «Астон Вилла» двумя днями раньше на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».